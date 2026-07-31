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Общество

Россиянам представили второй фильм документального цикла «Северская сага»

RT выпустил второй фильм серии репортажей из разрушенного ВСУ Северска
Lisi Niesner/Reuters

Выходит второй фильм из цикла репортажей военкора-документалиста Клима Поплавского «Северская сага. Запись II. Поиск». Картина о жизни освобождённого города, разрушенного ВСУ, и поиске оставшихся в нём людей российскими военными будет опубликована на площадках RT.

Фильм рассказывает о спасении мирных жителей после долгих поисков в разрушенных кварталах города. По воспоминаниям Клима Поплавского, с момента захода в Северск никто не понимал, остались ли там живые люди, и, если всё-таки они там есть, хотят ли они эвакуироваться и насколько возможно сейчас организовать их спасение.

«Ответов не было. Мы просто выходили в город. И каждый день монотонно прочёсывали его. Квартал за кварталом. Подвал за подвалом. Двор за двором», — рассказал военкор.

Вместе с оператором Виктором Кирчевым корреспондент находил оставшихся в городе людей, причём первыми из тех, с кем пришлось столкнуться, уезжать отказывались. По словам Поплавского, причины для этого были самые простые, но непонятные в сложившихся условиях – например, люди ссылались на нежелание бросать дом и хозяйство, на привычку. Однако военные и съёмочная группа продолжали прочёсывать город, и вскоре на окраине собрались люди, ожидавшие эвакуации.

Напомним, российские военные освободили Северск в конце 2025 года, открыв путь к Славянску и Краматорску.

Первая серия документального цикла «Северская сага», посвящённого жизни освобождённого города, вышла 1 июля. Первый эпизод стал своего рода прологом к дневникам военкора, документалиста телеканала Клима Поплавского. Корреспондента и оператора сопровождали охотники за беспилотниками, а героями фильма стали местные жители. В их числе – мужчина по имени Андрей, который своими глазами видел смертоносные атаки ВСУ, а также Светлана, которая до последнего отказывалась покидать разрушенный город. Посмотреть первую серию документального цикла можно по ссылке.

Ранее вышла премьера документальной картины об эвакуации жителей Красноармейска.

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