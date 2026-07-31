Россиянам рассказали, как правильно готовить лисички

Лисички не следует употреблять в пищу без предварительной термической обработки. Однако этот вид грибов не требует отваривания как перед заморозкой, так и перед приготовлением. Об этом РИАМО сообщил миколог, научный сотрудник кафедры микологии и альгологии, биологический факультет МГУ. к.б.н. Никита Комиссаров.

«Лисички лучше не есть сырыми. Они действительно одни из самых безопасных, потому что это одни из немногих грибов, которые не червивеют. Соответственно, различные вредные соединения, которые переносятся личинками грибных комариков, в этих грибах не накапливаются», — объяснил эксперт.

При этом он отметил, что яркий вкус лисички раскрывается именно в процессе приготовлении.

Миколог также добавил, что грибы этого вида не нужно предварительно отваривать. Перед употреблением их достаточно подвергнуть минимальной термической обработке, помыв и пожарив. А перед заморозкой лисички можно помыть, нарезать и дать им немного высохнуть.

До этого Комиссаров говорил, что отличить настоящую лисичку от ложной можно по внешнему виду ножки и пластинок, а также по запаху и консистенции мякоти. По его словам, у ложной лисички очень тонкие и частые пластинки, которые резко обрываются примерно на середине гриба.

Ранее грибников предупредили о необходимости перебирать урожай в день сбора.