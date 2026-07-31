Врач объяснила влияние времени приема пищи на уровень сахара в крови

Время приема пищи может влиять на уровень сахара в крови, поэтому основную часть суточной калорийности лучше распределять между завтраком и обедом. Об этом RT рассказала врач-эндокринолог Амбулаторно-поликлинического центра КДЦ РУДН Татьяна Большакова.

«Хронопитание — это подход, который синхронизирует прием пищи с циркадными ритмами. Циркадные ритмы регулируют сон, бодрствование, выработку гормонов, активность ферментов. Когда питание соответствует этим ритмам, организм эффективнее использует поступающие питательные вещества», — объяснила специалист.

По ее словам, большую часть калорий рекомендуется употреблять утром и днем, а вечерний прием пищи следует делать более легким.

Врач отметила, что в течение суток чувствительность тканей к инсулину меняется. На фоне повышения уровня мелатонина в вечернее время она снижается, поэтому поздние приемы пищи могут приводить к более выраженному повышению уровня сахара в крови.

Кроме того, эксперт посоветовала соблюдать регулярный режим питания и есть примерно в одно и то же время каждый день. Также для контроля уровня сахара также важен ночной перерыв между приемами пищи продолжительностью не менее 12 часов.

Врач-психиатр Центра расстройств пищевого поведения Екатерина Шахова до этого предупреждала, что интервальное голодание опасно при расстройствах пищевого поведения (РПП), так как может их усилить. По ее словам, особенно такой тип питания противопоказан при булимии и компульсивном переедании.

Ранее врач предостерегла россиян от сна в состоянии голода.