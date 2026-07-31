Россиянам раскрыли феномен «гипертонии белого халата»

Среди россиян распространилось такое явление, как гипертония белого халата, при котором у человека резко повышается артериальное давление именно на приеме у врача, а дома остается нормальным. Причины заключаются в больничной обстановке, которую организм воспринимает как стресс, на фоне чего начинается тревога, растет напряжение, объяснила RT врач-кардиолог Скандинавского центра здоровья Валерия Бонадыкова.

«Сердце начинает биться чаще, сосуды сужаются и давление на пару минут закономерно идет вверх, — пояснила врач. — У кого-то прибавка небольшая, а у кого-то цифры на тонометре выглядят уже как настоящая гипертония».

Как правило, чаще всего с таким сталкиваются тревожные люди, а также те, кто в принципе редко ходит к врачу, добавила специалист. Она предупредила о рисках халатной гипертонии, напомнив, что у страдающих от нее людей это состояние может стать со временем устойчивым, причем зачастую сопровождается заболевание другими проблемами, включая нарушение метаболизма, лишний вес и высокий сахар в крови.

Для снижения рисков при гипертонии белого халата Бонадыкова посоветовала не спешить пить таблетки, а начать с изменений образа жизни, сделав акцент на нормализации веса, снижении потребления соли, режиме сна, тренировках и отказе от алкоголя.

Важно также не упустить момент, когда давление станет хронически повышенным — важно регулярно его измерять, предупредила врач. Помочь в контроле может суточный мониторинг — это позволит четко отследить состояние организма не во время стресса в кабинете врача, а в обычной жизни, заключила специалист.

Россиян до этого предупредили, что низкое давление зачастую опаснее высокого. Как объяснил заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор Александр Коньков, гипотония чревата ишемией тканей, при которой органы и ткани сталкиваются с критическим кислородным голоданием на фоне низкого притока крови. Если внутренние органы, включая мозг, сердце или почки, долго пребывают в таком состоянии, то может начаться процесс некроза, то есть отмирания клеток.

Ранее врач назвала продукт для регулирования давления и сахара.