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Общество

Россиян предупредили об источнике опасных плесневелых грибов в квартире

Врач Кондрахин: кондиционер без чистки – это источник клещей и плесневых грибов
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Кондиционер требует тщательного ухода и регулярной чистки, так как без этого он превращается в источник распространения клещей и плесневых грибов. При включении из него вылетает заражённая воздушно-пылевая масса, которая затем попадает в дыхательные пути, предупредил в беседе с RT врач — терапевт, кардиолог кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Он пояснил, что на фоне повышенной влажности у человека может развиться реакция на плесневые грибы, которые появляются в кондиционере, если его давно не включали и не обрабатывали.

Чтобы снизить риски для здоровья важно избегать прямого попадания под потоки воздуха из кондиционера, а также не включать его сразу после прихода с улицы во время жары.

«Если на улице температура большая, на кондиционере ставим температуру на 5 °C ниже. Если, например, +27 °C на улице, то ставим +22 °C на кондиционере, этого хватит», — отметил специалист.

Он призвал чаще открывать окна с несолнечной стороны, использовать блэкаут-шторы, а также увлажнитель воздуха – это важно с учётом того, что кондиционер сильно пересушивает помещения, заключил врач.

До этого стало известно, что летом россияне стали чаще обращаться к врачам с так называемой «кондиционерной аллергией». Такая реакция может привести к развитию ринита, бронхиальной астмы и конъюнктивита.

Чтобы снизить риск аллергической реакции, специалисты рекомендуют очищать фильтры кондиционера каждые две–четыре недели, поддерживать влажность воздуха на уровне 40–60%, регулярно проветривать помещения и не устанавливать слишком низкую температуру, поскольку холодный воздух дополнительно раздражает слизистые.

Ранее сообщалось, что россияне считают кондиционер расточительным бытовым устройством.

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