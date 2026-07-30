В МГЮА объяснили замену портрета Кутафина, чье имя носит вуз, на портрет Путина

В МГЮА имени Кутафина заявили, что не планируют менять название в честь Путина

Во внутреннем дворе Московского юридического университета (МГЮА) баннер с фотографией Олега Кутафина, имя которого носит вуз, заменили портретом Путина. В пресс-службе МГЮА «Газете.Ru» заявили, что это было сделано в рамках юбилея вуза, переименовывать университет не планируют.

«В 2026 году Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) отмечает свой 95-летний юбилей. В этой связи в том числе происходит обновление информационных конструкций на территории вуза, на которых в настоящий момент размещаются тематические поздравления коллектива университета с юбилеем. Переименовывать вуз не планируется», — ответили в пресс-службе МГЮА.

До этого Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на студентов МГЮА сообщил, что баннер с фотографией правоведа Олега Кутафина и фразой «Первый по праву» сняли в июне. Вместо него на здании университета появился портрет Владимира Путина.

Кутафин был ректором вуза 20 лет — с 1987 года. Его имя было присвоено МГЮА в 2009 году.

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