Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

В МГЮА объяснили замену портрета Кутафина, чье имя носит вуз, на портрет Путина

В МГЮА имени Кутафина заявили, что не планируют менять название в честь Путина
Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина

Во внутреннем дворе Московского юридического университета (МГЮА) баннер с фотографией Олега Кутафина, имя которого носит вуз, заменили портретом Путина. В пресс-службе МГЮА «Газете.Ru» заявили, что это было сделано в рамках юбилея вуза, переименовывать университет не планируют.

«В 2026 году Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) отмечает свой 95-летний юбилей. В этой связи в том числе происходит обновление информационных конструкций на территории вуза, на которых в настоящий момент размещаются тематические поздравления коллектива университета с юбилеем. Переименовывать вуз не планируется», — ответили в пресс-службе МГЮА.

До этого Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на студентов МГЮА сообщил, что баннер с фотографией правоведа Олега Кутафина и фразой «Первый по праву» сняли в июне. Вместо него на здании университета появился портрет Владимира Путина.

Кутафин был ректором вуза 20 лет — с 1987 года. Его имя было присвоено МГЮА в 2009 году.

Ранее студенты одно из вузов Москвы остались без стипендий и цифровых сервисов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Мнение юристов о последствиях уголовных дел против Дурова и замедления мессенджера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!