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Общество

Психолог предупредила об опасности роботов для ментального здоровья

Психолог Галич: желание быть похожим на робота внешне вредит самооценке
Yang Qing/XinHua/Global Look Press

Желание быть похожим на идеализированных роботов, которые имитируют человека, может негативно отразиться на ментальном здоровье и самооценке человека. Об этом в разговоре с РИАМО предупредила кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич.

Специалист отметила, что робот является гипертрофированной имитацией человека. Однако в прошлом люди сталкивались с комплексами в результате сравнения себя с совершенными живыми супермоделями.

«Они красивы от природы, и в них пластики и прочего искусственного, наверное, не так много. И люди думали: «раз не повезло с красотой, буду строить карьеру, стану харизматичнее». А тут получается конкуренция с технологией, а не другими людьми», — объяснила психотерапевт.

При этом, по ее словам, важно акцентировать внимание на пропорции туловищ человекоподобных роботов, которые схожи с идеализированной куклой. Такие андроиды обладают неестественно длинными конечностями, которые не соответствуют физиологии настоящего человека.

До этого Галич говорила, что роботы могут имитировать любовь, но не способны стать настоящей заменой живым отношениям, поскольку взаимодействие человека с ними остается односторонним. По ее словам, такое «общение» напоминает игру ребенка с куклой, которую достают лишь на время, а затем убирают.

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