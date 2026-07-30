Врач раскрыл россиянам неожиданную пользу джема

Джем и варенье – это принципиально разные продукты, отличающиеся не только по консистенции, но и по составу. Джем считается гораздо более полезным лакомством – он может улучшить пищеварение, рассказал «Радио 1» врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский.

Он пояснил, что производство джема технологически отличается от варенья, поэтому при соблюдении ключевых правил он является более предпочтительным для здоровья. Однако важно, что полезные качества он сохраняет лишь в случае, если не подвергался слишком сильной термообработке и не содержит очень много сахара, предупредил врач.

«В джем в процессе производства добавляют пектин, а это санитар кишечника. Пектин – это полезное пищевое волокно, которое улучшает пищеварение и помогает выводить токсины», — отметил Бобровский, добавив, что, однако, в джеме меньше витаминов, чем в варенье.

Таким образом, конечная ценность джема и варенья для организма зависит от конкретной технологии производства, но в любом случае оба этих продукта относятся к десертам, употреблять которые следует умеренно, заключил врач.

До этого врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Одерий заявила, что белый хлеб с маслом, джемом или шоколадной пастой входит в число худших блюд для завтрака. Как объяснила врач, сочетание простых углеводов и жиров дает калории, но не дает длительного насыщения. Через небольшой промежуток времени, как правило, может снова захотеться есть. Поэтому лучше заменить хлеб на цельнозерновой, добавив яйцо, авокадо, творожный сыр.

Шеф-повар ранее поделился рецептом «быстрого» клубничного джема.