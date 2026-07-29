В Москве рассказали о рекультивации территории бывшего «Усольехимпрома»

Поручение президента России Владимира Путина по рекультивации территории бывшего «Усольехимпрома» последовательно исполняется, заявила депутат Госдумы, председатель экспертного совета по развитию химической промышленности Мария Василькова в рамках заседания штаба по реализации проекта создания федерального центра химии в Усолье-Сибирском.

Участники заседания обсудили вопросы рекультивации территории, развития городской и промышленной инфраструктуры, а также подготовку кадров и размещение новых производств.

«Наша задача значительно шире, чем ликвидация последствий прошлого. Параллельно мы формируем новую промышленную площадку, создаем инфраструктуру, готовим кадры и привлекаем инвесторов», — сказала она.

Василькова добавила, Что Усолье-Сибирское должно стать примером того, как экологическое восстановление территории становится отправной точкой для ее экономического и социального развития.

В рамках заседания рассказали, что одновременно идет подготовка комплексной программы социально-экономического развития Усолья-Сибирского до 2036 года. Всего в программу включили 135 мероприятий общей стоимостью более 81 млрд рублей.

«Для запуска новых предприятий необходимы энергетические мощности, дороги, системы водоснабжения и водоотведения. Для привлечения специалистов нужны жилье, школы, медицинские и социальные объекты. Развитие Усолья-Сибирского должно идти синхронно», — отметила Василькова.

Во время заседания группа компаний «Фармасинтез» представила инициативу по созданию на территории Усолья-Сибирского производства продукции мало- и среднетоннажной химии. Василькова отметила, что размещение таких производств отвечает задачам импортозамещения.

«Сегодня одна из ключевых задач — создание собственных технологических цепочек по выпуску критически важной химической продукции и фармацевтических субстанций. Мы не должны зависеть от зарубежных поставок там, где речь идет о здоровье людей, устойчивости промышленности и национальной безопасности», — сказала она.

По итогам заседания участники договорились продолжить проработку инвестиционных проектов, а также определить необходимые инфраструктурные решения и меры государственной поддержки.