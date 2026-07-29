Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

В Москве рассказали о рекультивации территории бывшего «Усольехимпрома»

Мария Василькова: для запуска новых предприятий необходимы энергетические мощности
Shutterstock

Поручение президента России Владимира Путина по рекультивации территории бывшего «Усольехимпрома» последовательно исполняется, заявила депутат Госдумы, председатель экспертного совета по развитию химической промышленности Мария Василькова в рамках заседания штаба по реализации проекта создания федерального центра химии в Усолье-Сибирском.

Участники заседания обсудили вопросы рекультивации территории, развития городской и промышленной инфраструктуры, а также подготовку кадров и размещение новых производств.

«Наша задача значительно шире, чем ликвидация последствий прошлого. Параллельно мы формируем новую промышленную площадку, создаем инфраструктуру, готовим кадры и привлекаем инвесторов», — сказала она.

Василькова добавила, Что Усолье-Сибирское должно стать примером того, как экологическое восстановление территории становится отправной точкой для ее экономического и социального развития.

В рамках заседания рассказали, что одновременно идет подготовка комплексной программы социально-экономического развития Усолья-Сибирского до 2036 года. Всего в программу включили 135 мероприятий общей стоимостью более 81 млрд рублей.

«Для запуска новых предприятий необходимы энергетические мощности, дороги, системы водоснабжения и водоотведения. Для привлечения специалистов нужны жилье, школы, медицинские и социальные объекты. Развитие Усолья-Сибирского должно идти синхронно», — отметила Василькова.

Во время заседания группа компаний «Фармасинтез» представила инициативу по созданию на территории Усолья-Сибирского производства продукции мало- и среднетоннажной химии. Василькова отметила, что размещение таких производств отвечает задачам импортозамещения.

«Сегодня одна из ключевых задач — создание собственных технологических цепочек по выпуску критически важной химической продукции и фармацевтических субстанций. Мы не должны зависеть от зарубежных поставок там, где речь идет о здоровье людей, устойчивости промышленности и национальной безопасности», — сказала она.

По итогам заседания участники договорились продолжить проработку инвестиционных проектов, а также определить необходимые инфраструктурные решения и меры государственной поддержки.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Теорию о 5 языках любви опровергла наука. Почему ее не стоит списывать со счетов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!