Диетолог рассказала, кому нельзя есть свеклу

Диетолог Павлюк: от свеклы нужно отказаться людям с сахарным диабетом

Несмотря на то, что свекла считается одним из самых полезных для здоровья продуктов, некоторым людям не следует ее употреблять. Об этом «Радио 1» рассказала диетолог Наталья Павлюк.

Специалист объяснила, что свекла богата витаминами и веществами, которые необходимы для поддержания здоровья. Однако даже этот полезный овощ может вызывать аллергические реакции, поэтому людям с такой проблемой следует полностью исключить продукт из рациона.

Диетолог также предупредила, что многие могут сталкиваться с дискомфортом в кишечнике, который появляется спустя некоторые время после употребления свеклы.

«После употребления свеклы у многих наблюдается вздутие живота, потому что она богата пищевыми волокнами. У некоторых остро реагирует микрофлора, и получаются бродильные процессы», — отметила она.

Помимо этого, эксперт предостерегла от поедания свеклы пациентов с сахарным диабетом. Этой группе людей важно максимально сократить количество овоща в рационе или полностью от него отказаться, поскольку он обладает высоким гликемическим индексом.

Врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева до этого говорила, что ржаной хлеб и чернослив помогут улучшить работу кишечника и справиться с запорами. Также, по ее словам, при хронических запорах помогают свекла, тушеная морковь, овощные рагу, тушеная капуста, свежие сливы и абрикосы.

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