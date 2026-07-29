Юрист рассказала о компенсациях, положенных за задержку мероприятия

Россияне вправе потребовать возмещения полной стоимости билетов, если мероприятие было сильно задержано по вине организаторов. Это считается нарушением срока оказания услуги, объяснила в беседе с RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова Ольга Чирикова.

Речь идет о концертах, спектаклях, матчах и прочих событиях, на которые приобретались билеты. Если же зритель дождался начала мероприятия и досмотрел его до конца, то возврат полной стоимости билета становится спорным, однако, как минимум, можно потребовать возвращения части цены или выплаты неустойки за каждый час ожидания.

Юрист посоветовала направлять требования о возмещении цены в письменной форме организатору, подчеркнув, что после этого он обязан перечислить средства в течение десяти дней со дня получения претензии.

По ее словам, требование лучше направить организатору письменно сразу после события — деньги должны вернуть в течение десяти дней со дня получения претензии.

«Полезны фото и видео с отметкой времени, сообщения организатора о задержке, объявления на площадке, переписка с продавцом, свидетельские показания и копия направленной претензии», — отметила Чирикова.

Она напомнила, что также возмещение полной стоимости билетов полагается при переносе или замене мероприятия, а также невозможности посетить событие в силу подтвержденной болезни зрителя или смерти близкого родственника.

Если же зритель отказывается от посещения добровольно за 10 дней до мероприятия, ему должны вернуть стоимость билета, а если за срок от 5 до 10 дней, то возвращается минимум 13% от цены.

«При обращении менее чем за три дня организатор вправе отказать», — заключила юрист.

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