Россиянам объяснили, как выбрать подходящий для микроволновки контейнер

Химик Дорохов: не во всех контейнерах можно греть еду в микроволновке

Не все пластиковые контейнеры подходят для разогрева еды в микроволновке – все виды пластика переносят высокие температуры по-разному, поэтому важно правильно подбирать такую посуду. Об этом в беседе с RT россиян предупредил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Если ставить в микроволновку неподходящий для разогрева материал, то он не только быстро потеряет прочность, но и начнет выделять в пищу компоненты пластика. Чтобы не столкнуться с такими ситуациями важно смотреть на обозначения на таре – как правило, производители подтверждают допустимость нагрева посуды в виде значка микроволновки или надписью Microwave Safe.

«Такая посуда проходит испытания на устойчивость к нагреву в предусмотренных условиях эксплуатации. Если маркировки нет, использовать контейнер для разогрева не стоит, даже если внешне он выглядит прочным», — пояснил Дорохов.

Он также добавил, что чаще всего для подходящих к разогреву контейнеров используется полипропилен (PP, маркировка 5), который хорошо переносит высокие температуры. Но даже в этом случае лучше не полагаться лишь на маркировку – важно подтверждение производителя, подчеркнул химик.

Он также призвал не разогревать в микроволновке пищу в одноразовых контейнерах или упаковках с готовой едой, не ставить в печь посуду неизвестного происхождения без маркировки.

В то же время специалист подчеркнул, что если использовать качественный контейнер, предназначенный для высоких температур, то можно не опасаться выделения пластика в пищу – такая посуда проходит испытания и соответствует санитарным требованиям.

До этого доцент кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко предупредила в беседе с «Газетой.Ru», что некоторые продукты лучше не нагревать в СВЧ, чтобы избежать потери полезных свойств, изменения текстуры или даже образования вредных веществ. В числе таких продуктов она выделила яйца, грудное молоко или детское питание, зеленые листовые овощи (шпинат, сельдерей, салат), еду, где содержатся острые перцы (чили, халапеньо), грибы, мед, фрукты, ягоды.

Ранее россиянам объяснили, почему нельзя размораживать курицу в микроволновке.