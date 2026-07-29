Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Россиян предупредили об опасности дежавю, вспышек света и странного запаха

Невролог Ткачёв: дежавю и внезапный странный запах – признаки приступа эпилепсии
Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

Приступ эпилепсии начинается с не самых очевидных признаков, совокупность которых называется эпилептической аурой. В числе прочего человек может внезапно почувствовать странный запах, пояснил в беседе с RT врач-невролог Александр Ткачёв.

Такие необычные симптомы связаны с тем, что небольшой участок головного мозга затрагивает патологическая электрическая активность. Человеку кажется, что что-то не так – например, он ощущает странный запах или вкус, внезапно начинает испытывать страх, дежавю, видеть вспышки света или слышать странные звуки. Кроме того, в руке или лице может появиться ощущение покалывания.

Как правило, такое состояние «ауры» длится не более одной–двух минут, отметил невролог.

«Если человек знает, что после ауры у него обычно развивается приступ, это время лучше использовать с пользой: сесть или лечь в безопасном месте, отойти от дороги, воды, открытого огня, предупредить окружающих, — пояснил врач. — Иногда этих нескольких секунд достаточно, чтобы избежать серьёзной травмы».

Ткачёв подчеркнул, что такие признаки приближающегося симптома бывают не у всех пациентов с эпилепсией – у некоторых приступы случаются без всяких предвестников.

До этого врачи объяснили, что эпилепсия не всегда развивается по определённому сценарию, поэтому определить её заранее по одному признаку невозможно. К основным причинам развития заболевания относят такие, как поражение головного мозга внешними факторами (травма, кровоизлияние и проч.), наследственные формы и криптогенные случаи, когда объяснить появление болезни невозможно.

Ранее врач назвал наиболее частые симптомы сотрясения мозга.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 29 июля. Заявление Медведева о мобилизации, скидки на такси семьям с детьми и распространение опасного «клеща-зебры»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!