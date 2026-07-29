Россиян предупредили об опасности дежавю, вспышек света и странного запаха

Приступ эпилепсии начинается с не самых очевидных признаков, совокупность которых называется эпилептической аурой. В числе прочего человек может внезапно почувствовать странный запах, пояснил в беседе с RT врач-невролог Александр Ткачёв.

Такие необычные симптомы связаны с тем, что небольшой участок головного мозга затрагивает патологическая электрическая активность. Человеку кажется, что что-то не так – например, он ощущает странный запах или вкус, внезапно начинает испытывать страх, дежавю, видеть вспышки света или слышать странные звуки. Кроме того, в руке или лице может появиться ощущение покалывания.

Как правило, такое состояние «ауры» длится не более одной–двух минут, отметил невролог.

«Если человек знает, что после ауры у него обычно развивается приступ, это время лучше использовать с пользой: сесть или лечь в безопасном месте, отойти от дороги, воды, открытого огня, предупредить окружающих, — пояснил врач. — Иногда этих нескольких секунд достаточно, чтобы избежать серьёзной травмы».

Ткачёв подчеркнул, что такие признаки приближающегося симптома бывают не у всех пациентов с эпилепсией – у некоторых приступы случаются без всяких предвестников.

До этого врачи объяснили, что эпилепсия не всегда развивается по определённому сценарию, поэтому определить её заранее по одному признаку невозможно. К основным причинам развития заболевания относят такие, как поражение головного мозга внешними факторами (травма, кровоизлияние и проч.), наследственные формы и криптогенные случаи, когда объяснить появление болезни невозможно.

Ранее врач назвал наиболее частые симптомы сотрясения мозга.