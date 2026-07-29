Врач назвала один продукт, который следует исключить из рациона летом

Летом из рациона желательно исключить некоторые тяжелые продукты, чтобы помочь организму лучше справляться с жарой. В первую очередь рекомендуется на время отказаться от употребления красного мяса, рассказала «Радио 1» кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко.

По ее словам, особенно важно исключить красное мясо во время жаркой погоды людям старше 50 лет.

«Красное мясо разгоняет биохимические процессы, ведущие к старению, замедлению и усилению апоптоза, то есть клетки погибают», — пояснила врач.

Если человек хочет провести детоксикацию, то нужно на время отказаться и от белого мяса, сделав акцент на овощах всех цветов, кроме баклажанов, помидоров и перца, которые считаются тяжелыми и «закисляют» организм, заявила Мойсенко. Кроме того, она посоветовала реже употреблять щавель и шпинат, которые обладают схожим эффектом.

Полезно летом употреблять легкие блюда – например, суп из кабачков, брокколи, цветной капусты или смузи из ягод, считает специалист. Она также подчеркнула, что на время детоксикации следует воздержаться от активных тренировок, заменив их на прогулки, легкие пробежки или спортивные игры.

До этого диетолог, гастроэнтеролог, директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова предупредила, что даже в жару нельзя пропускать приемы пищи, так как это чревато тем, что вечером внезапно настигает чувство сильного голода, что приводит к перееданию. В том числе это может привести к инсулинорезистентности, набору веса, проблемам с ЖКТ и раннему старению, предупредила врач.

При отсутствии аппетита, по мнению Диановой, можно заменить горячие блюда на сбалансированные перекусы – например, на фрукты, орехи, легкие салаты. Также можно выбрать такие блюда, как окрошка, гаспачо, тюря, хумус, которые могут быть альтернативой горячим обедам в жару.

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