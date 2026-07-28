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Общество

Московский опыт в здравоохранении будет масштабирован на всю страну

Собянин: к платформе «МосМедИИ» присоединились медорганизации 75 регионов России
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Медицинский организации 75 субъектов России подключены к платформе «МосМедИИ». Благодаря этому они могут использовать 18 сервисов с технологиями искусственного интеллекта для анализа маммографии, флюорографии, рентгенографии органов грудной клетки, компьютерной томографии головного мозга и органов грудной клетки. Об этом сообщил мэр Москвы и член бюро Высшего совета «Единой России» Сергей Собянин.

По его словам, Москва оказывает регионам страны всестороннюю помощь для успешного применения ИИ в лучевой диагностике. На данный момент обработано уже более 16 млн исследований.

«В последние годы мы уделяем развитию технологий искусственного интеллекта в столичном здравоохранении особое внимание, и lобились здесь существенных результатов. Сейчас активно масштабируем данный опыт на всю Россию», — рассказал мэр столицы.

Собянин добавил, что возможности ИИ-сервисов постоянно расширяются. В частности, с апреля искусственный интеллект начал выявлять признаки сколиоза по рентгенографии позвоночника.

Всего специалистами Центра диагностики и телемедицины апробировано уже 70 ИИ-сервисов. В Москве алгоритмы могут одновременно выявлять до 14 патологий на одном медицинском изображении.

Ранее сообщалось, что доступ к «МосМедИИ» был открыт регионам в 2024 году по поручению президента России Владимира Путина.

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