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Общество

Стало известно, сколько россиян просят курьеров поднимать доставку без лифта

KP.RU: 68% россиян не заказывают доставку, если лифт в доме не работает
Dr ake krisda/Shutterstock/FOTODOM

Больше половины россиян не оформляют доставку, если в их доме не работает лифт, чтобы курьеру не пришлось идти с тяжелым заказом по лестнице. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 68% респондентов, которые нередко пользуются сервисами доставки, никогда не оформляют заказ, если в их доме сломан лифт. Эти респонденты не хотят, чтобы работнику пришлось нести тяжелый груз пешком. Опрошенные признались, что им неудобно утруждать курьера, который уже и так привез их заказ. Тем более у некоторых сотрудников может не быть физических сил или здоровья, чтобы самостоятельно поднимать тяжелые вещи.

Другие 13% респондентов признались, что им доводилось вызывать курьеров, когда лифт оказывался сломан. При этом некоторые из этих участников вопроса подчеркнули, что в их доме вообще нет лифта, о чем они предупреждают работников заранее и выходят их встречать на улицу.

Однако еще 9% россиян заявили, что всегда вызывают курьера к двери своей квартиры. Этих респондентов не останавливает как поломка лифта, так и его полное отсутствие.

Оставшиеся 10% проголосовали за вариант «другое». Одни из этих опрошенных объяснили, что живут в частном доме, а другие рассказали, что не пользуются такими услугами.

Ранее россиянам назвали продукты, которые опасно заказывать доставкой летом.

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