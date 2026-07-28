В Подмосковье до конца года откроют 37 офисов расчетных центров в МФЦ

В Подмосковье в 2026 году откроется 37 пунктов МосОблЕИРЦ на базе МФЦ

В этом году в Подмосковье планируется до конца года открыть 37 представительств расчетного центра на базе офисов МФЦ. Это позволит жителям оперативно в режиме одного окна получать все ключевые услуги, проверять начисления, задолженности, менять данные лицевого счета и оплачивать коммуналку с помощью единой системы расчетов, сообщает 360.ru.

Как доложил губернатору области Андрею Воробьеву глава регионального МинЖКХ Игорь Даниленко, удобными представительства расчетного центра в МФЦ считают 60% жителей региона, на данный момент услуги оказываются на базе 29 пунктов. Среди планируемых в скором времени к открытию – представительства в Королеве, Красногорске, Подольске, Шатуре, Восходе, Коломне, Озерах и Богородском округе. Как подчеркнул Воробьев, для переезда определены клиентские офисы, которые находятся в непосредственной близости к МФЦ – это позволит сделать переход более комфортным.

Отметим, что в таких расчетных центрах жители могут оплачивать коммуналку по единой платежке. Кроме того, сегодня МосОблЕИРЦ внедряет в работу цифровые сервисы для более оперативного, дистанционного оказания услуг жителям. На сегодняшний день такие сервисы уже используют порядка 3 млн человек, в ближайшей перспективе – перевод на дистанционное обслуживание еще 2 млн жителей.

Напомним, до этого Андрей Воробьев подчеркивал, что за 13 лет работы Единый расчетный центр в Подмосковье стал одним из самых важных элементов всей системы ЖКХ. Сегодня он обслуживает 84% жилплощади региона, уже есть планы на развитие центра на 2026 год. Новую систему оплаты коммуналки внедряли в течение последнего десятилетия, подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье обновляют котельные, внедряя технологии ИИ и цифровой контроль.