Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

В Подмосковье до конца года откроют 37 офисов расчетных центров в МФЦ

В Подмосковье в 2026 году откроется 37 пунктов МосОблЕИРЦ на базе МФЦ
Максим Блинов/РИА «Новости»

В этом году в Подмосковье планируется до конца года открыть 37 представительств расчетного центра на базе офисов МФЦ. Это позволит жителям оперативно в режиме одного окна получать все ключевые услуги, проверять начисления, задолженности, менять данные лицевого счета и оплачивать коммуналку с помощью единой системы расчетов, сообщает 360.ru.

Как доложил губернатору области Андрею Воробьеву глава регионального МинЖКХ Игорь Даниленко, удобными представительства расчетного центра в МФЦ считают 60% жителей региона, на данный момент услуги оказываются на базе 29 пунктов. Среди планируемых в скором времени к открытию – представительства в Королеве, Красногорске, Подольске, Шатуре, Восходе, Коломне, Озерах и Богородском округе. Как подчеркнул Воробьев, для переезда определены клиентские офисы, которые находятся в непосредственной близости к МФЦ – это позволит сделать переход более комфортным.

Отметим, что в таких расчетных центрах жители могут оплачивать коммуналку по единой платежке. Кроме того, сегодня МосОблЕИРЦ внедряет в работу цифровые сервисы для более оперативного, дистанционного оказания услуг жителям. На сегодняшний день такие сервисы уже используют порядка 3 млн человек, в ближайшей перспективе – перевод на дистанционное обслуживание еще 2 млн жителей.

Напомним, до этого Андрей Воробьев подчеркивал, что за 13 лет работы Единый расчетный центр в Подмосковье стал одним из самых важных элементов всей системы ЖКХ. Сегодня он обслуживает 84% жилплощади региона, уже есть планы на развитие центра на 2026 год. Новую систему оплаты коммуналки внедряли в течение последнего десятилетия, подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье обновляют котельные, внедряя технологии ИИ и цифровой контроль.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Лечение или прививка? Чем отличаются гепатиты A, B и C и как от них защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!