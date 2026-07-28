Петербуржцы смогут послушать Кухню и «Борисовский тракт»

Молодые артисты, свободные от жанровых и стилистических рамок, выступят в рамках шоукейса «Заря» на «Пикнике Афиши x Сбер» в Петербурге. Редакция «Афиши Daily» выбрала музыкантов, в которых слышит будущее музыкальной сцены, сообщили организаторы.

Уточняется, что шоукейс организован для того, чтобы показать, как будет выглядеть и звучать русскоязычная музыка уже завтра.

В его рамках на сцену выйдут «Борисовский тракт», артисты Кухня, «Я Софа», Niker, Marytale, Vetrá, «Соня хочет танцевать», бишкекская артистка Ния, новая участница лейбла Gaz Kiza, певица Ada, the pak, Parfumeur, Тейстлув и Sleepyforever, а также дуэт Vacka.

Ранее сообщалось, что «Пикник Афиши х Сбер» пройдет 8 августа на Елагином острове.