На Чукотке завершены поиски четверых пропавших во время плавания на лодке

Поисковая операция на реке Анадырь, где искали четверых человек, успешно завершена. Об этом сообщило правительство Чукотки в Telegram-канале.

Отмечается, что лодка с пропавшими людьми обнаружена в районе Американской косы, в 85 километрах от Анадыря. Выяснилось, что у маломерного судна вышел из строя основной двигатель, поэтому четверо граждан были вынуждены остановиться и разбить лагерь в ожидании помощи. Средств связи у них при себе не оказалось.

В правительстве уточнили, что вертолет Ми-8 приземлился в аэропорту Анадыря с тремя спасенными: двумя женщинами и одним мужчиной. Судовладелец остался на месте поломки для ремонта двигателя. Он планирует самостоятельно вернуться в Анадырь, как только улучшатся погодные условия.

28 июля Telegram-канал SHOT сообщил о поисках четырех человек, которые пропали во время плавания на моторной лодке на Чукотке. В экстренные службы обратилась жительница села Усть-Белая. По словам девушки, ее родственники перестали выходить на связь через несколько часов после того, как ушли из дома. В том числе пропали ее отец и мать.

Ранее на Урале перевернулись сразу пять лодок, трех человек унесло течением.