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Общество

На Чукотке завершены поиски четверых пропавших во время плавания на лодке

На Чукотке нашли живыми четверых пропавших на моторной лодке

Поисковая операция на реке Анадырь, где искали четверых человек, успешно завершена. Об этом сообщило правительство Чукотки в Telegram-канале.

Отмечается, что лодка с пропавшими людьми обнаружена в районе Американской косы, в 85 километрах от Анадыря. Выяснилось, что у маломерного судна вышел из строя основной двигатель, поэтому четверо граждан были вынуждены остановиться и разбить лагерь в ожидании помощи. Средств связи у них при себе не оказалось.

В правительстве уточнили, что вертолет Ми-8 приземлился в аэропорту Анадыря с тремя спасенными: двумя женщинами и одним мужчиной. Судовладелец остался на месте поломки для ремонта двигателя. Он планирует самостоятельно вернуться в Анадырь, как только улучшатся погодные условия.

28 июля Telegram-канал SHOT сообщил о поисках четырех человек, которые пропали во время плавания на моторной лодке на Чукотке. В экстренные службы обратилась жительница села Усть-Белая. По словам девушки, ее родственники перестали выходить на связь через несколько часов после того, как ушли из дома. В том числе пропали ее отец и мать.

Ранее на Урале перевернулись сразу пять лодок, трех человек унесло течением.

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