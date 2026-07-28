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Проблемы с бензином в России
Общество

Онколог объяснил, опасны ли ароматические свечи для здоровья

Врач Серяков: непродолжительное горение ароматических свечей не вредит здоровью
ilona.shorokhova/Shutterstock/FOTODOM

В составе ароматических свечей есть парафин, который может стать причиной развития онкологических заболеваний, поскольку при его горении выделяются токсические газы и летучие органические вещества. Однако истинное влияние таких свечей на здоровье зависит от концентрации и проветриваемости самого помещения. Об этом «Радио 1» рассказал доктор медицинских наук, профессор, главный онколог центра «СМ-клиника» Александр Серяков.

«Если помещение большое, продуваемое, то ничего страшного в свечах нет. Домашние керосинки используются уже много тысячелетий, начиная с Российской Империи», — подчеркнул специалист.

Врач объяснил, что при горении ароматических свечей в воздух выбрасываются пары формальдегидов, бензола и других вредных для здоровья веществ. При этом, если интенсивность горения небольшая, их концентрация мала. В таком случае непродолжительное воздействие не представляет угрозы для человека.

Однако, по словам эксперта, не следует жечь такие свечи каждый день.

Основатель бренда свечей и создатель продуктов A few Moments Анастасия Галанина до этого рассказала «Газете.Ru», что внешний вид свечи, а именно цвет и детали, поможет отличить дешевую подделку от ручной работы.

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