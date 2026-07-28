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Общество

Показания Кости Цзю по делу о 7 млн рублей проверит полиция

«Ъ»: полиция проверит показания Кости Цзю по делу о хищении у него 7 млн рублей
Aaron Mayes/Reuters

Полиция проверит показания российского боксера Константина Цзю, обвинившего создателя детского развивающего центра «Катюша» Игоря Козьякова в хищении 7 млн рублей, которые тот у него одолжил. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Адвокат Козьякова подтвердила проведение следственных действий. Проверка показаний пройдет в здании центра во второй половине дня, уточнила она. По словам адвоката, в середине июля на очной ставке Цзю и Козьяков дали «диаметрально противоположные показания». Обвиняемый заявил, что потратил полученные деньги на расширение площади детского центра и сделал ремонт. В свою очередь Цзю утверждает, что этого не было.

Адвокат считает, что спортсмен оговаривает ее доверителя и «дал заведомо ложные показания», чтобы выбить проценты, которые ее подзащитный не смог выплатить из-за ковида и финансовых трудностей. В ближайшее время будет допрошена жена Козьякова, которая готова предоставить фотографии и видео ремонта.

По данным «Ъ», Цзю одолжил Козьякову 7 млн рублей на развитие бизнеса под 34% и тот не смог вернуть большую часть долга. Козьяков подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Обвинение ему пока не предъявлено. Кроме Цзю заявления в полицию написали еще как минимум два человека, сообщает издание.

Ранее непобежденный чемпион мира дебютировал в новом весе нокаутом в первом раунде.

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