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Ozon изменит название подтверждающего подлинность товаров бейджа

Ozon в конце июля переименует бейдж для подтверждения подлинности товаров
Shutterstock

Маркетплейс Ozon с 31 июля изменит название бейджа «Оригинал», который подтверждает заверения продавца о подлинности товара. Вместо него на платформе будет использоваться обозначение «Бренд проверен», сообщили в компании.

Как пояснили в компании, новое название точнее отражает суть проверки и делает правила получения бейджа более понятными как для продавцов, так и для покупателей.

При этом механизм проверки товаров останется без изменений. Для небольших брендов продавцам по-прежнему необходимо предоставить документы, подтверждающие права на бренд.

Для популярных и крупных брендов, как уточняется, действуют дополнительные требования: требуется либо предоставить документы от правообладателя, либо внести обеспечительный платеж.

В компании также отметили, что в случае выявления контрафактной продукции товар будет незамедлительно снят с продажи, бейдж аннулирован, а обеспечительный платеж удержан.

В компании напомнили, что система бейджей является частью комплексной системы защиты покупателей. Она включает автоматические и ручные проверки, интеграцию с государственными реестрами, а также анализ карточек товаров и отзывов пользователей.

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