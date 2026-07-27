Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Врач объяснила, как правильно организовать рабочее место

Врач Энгельгардт: правильная организация рабочего места исключает боли в шее
insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

Работа за компьютером в одной позе на протяжении долгого времени может вызвать болевой синдром в области шейного отдела позвоночника. Для того чтобы избежать негативных последствий, важно грамотно организовать свое рабочее место. Об этом aif.ru рассказала заместитель главного врача клиники неврологии и ортопедии, кандидат медицинских наук Галина Энгельгардт.

«Перенапряжение мышц шеи может провоцировать головные боли, приступы головокружения, вегетососудистые расстройства, которые включают в себя повышение или наоборот снижение артериального давления. Также возможны нарушения со стороны органов зрения и слуха, которые сопровождаются шумом, звоном в ушах, пеленой перед глазами, мельканием мушек в глазах. Причина в том, что при напряжении и спазмировании мышц шеи передавливаются сосуды», — предупредила специалист.

По ее словам, компьютер необходимо расположить так, чтобы монитор находился на уровне глаз и не вынуждал наклонять голову вперед.

Не менее важно создать поддержку поясницы с помощью валика, небольшой подушки или скатанного пледа. Врач объяснила, что анатомически шейный и пояснично-крестцовый отдел амортизируют между собой, из-за чего проблемы в шейном отделе приводят к болям и в пояснице.

Эксперт добавила, что локти необходимо располагать с упором на стол, а руки следует максимально расслабить. В то же время ноги нужно поставить прямо, чтобы колени оказались на уровне тазобедренных суставов. Стопы должны быть на ширине плеч и полностью опираться на пол.

Кардиолог Скандинавского центра здоровья Наталья Васюкова до этого говорила, что офисные сотрудники зачастую сталкиваются с головной болью, возникающей на фоне большой разницы температур на улице и в помещении. По словам специалиста, для снижения нагрузки на сосуды важно, чтобы разница между температурой на улице и в помещении была не больше 5-7 °C.

Ранее стало известно, что каждый пятый сотрудник испытывает стресс на работе ежедневно.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Грядет кризис рождаемости? Почему мужская фертильность стремительно снижается в мире и России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!