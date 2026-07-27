Врач объяснила, как правильно организовать рабочее место

Работа за компьютером в одной позе на протяжении долгого времени может вызвать болевой синдром в области шейного отдела позвоночника. Для того чтобы избежать негативных последствий, важно грамотно организовать свое рабочее место. Об этом aif.ru рассказала заместитель главного врача клиники неврологии и ортопедии, кандидат медицинских наук Галина Энгельгардт.

«Перенапряжение мышц шеи может провоцировать головные боли, приступы головокружения, вегетососудистые расстройства, которые включают в себя повышение или наоборот снижение артериального давления. Также возможны нарушения со стороны органов зрения и слуха, которые сопровождаются шумом, звоном в ушах, пеленой перед глазами, мельканием мушек в глазах. Причина в том, что при напряжении и спазмировании мышц шеи передавливаются сосуды», — предупредила специалист.

По ее словам, компьютер необходимо расположить так, чтобы монитор находился на уровне глаз и не вынуждал наклонять голову вперед.

Не менее важно создать поддержку поясницы с помощью валика, небольшой подушки или скатанного пледа. Врач объяснила, что анатомически шейный и пояснично-крестцовый отдел амортизируют между собой, из-за чего проблемы в шейном отделе приводят к болям и в пояснице.

Эксперт добавила, что локти необходимо располагать с упором на стол, а руки следует максимально расслабить. В то же время ноги нужно поставить прямо, чтобы колени оказались на уровне тазобедренных суставов. Стопы должны быть на ширине плеч и полностью опираться на пол.

Кардиолог Скандинавского центра здоровья Наталья Васюкова до этого говорила, что офисные сотрудники зачастую сталкиваются с головной болью, возникающей на фоне большой разницы температур на улице и в помещении. По словам специалиста, для снижения нагрузки на сосуды важно, чтобы разница между температурой на улице и в помещении была не больше 5-7 °C.

Ранее стало известно, что каждый пятый сотрудник испытывает стресс на работе ежедневно.