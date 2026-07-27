Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Врач рассказала, как правильно консервировать сезонные овощи

Диетолог Разаренова: при консервации овощей нужно использовать соль и сахар
Виталий Аньков/РИА «Новости»

При консервировании сезонных овощей важно соблюдать правильную технологию, чтобы предотвратить размножение опасных для здоровья микроорганизмов. Об этом радио Sputnik рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова.

По словам эксперта, особую осторожность необходимо соблюдать при консервировании низкокислотных овощей, в числе которых огурцы, кабачки, фасоль, баклажаны, патиссоны, а также грибы. Основным компонентом безопасного маринада является кислота. Для домашнего консервирования подходят 9-процентный столовый уксус, яблочный уксус стандартной концентрации и лимонная кислота.

«Нельзя самостоятельно уменьшать количество уксуса или кислоты ради смягчения вкуса, потому что именно кислотность помогает нам обезопасить продукт и предотвратить размножение опасных бактерий», — предупредила врач.

Специалист подчеркнула, что при консервации также важно использовать соль и сахар, которые способствуют сохранности овощей. Однако они не способны заменить кислоту с точки зрения микробиологической безопасности.

Разнообразить вкус консервированных овощей помогут различные ингредиенты. Диетолог посоветовала использовать чеснок, зонтичный укроп, различные виды перца, а также листья черной смородины, вишни и хрена. По ее словам, листья смородины и вишни благодаря дубильным веществам помогают сохранить плотную и хрустящую текстуру овощей, а хрен придает характерную пряность. Кроме того, для маринадов подходят семена горчицы, кориандр, лавровый лист, эстрагон, тимьян, розмарин и ягоды можжевельника, которые особенно хорошо сочетаются с грибами и овощным ассорти.

Помимо этого, в качестве необычных ингредиентов можно использовать лимонную цедру, имбирь, анис, фенхель, а при мариновании тыквы — корицу. Эксперт подчеркнула, что такие добавки делают вкус маринада более насыщенным и позволяют избежать увеличения количества соли и сахара.

Врач-гастроэнтеролог Ирина Бережная до этого рассказала «Газете.Ru», что овощи и фрукты при долгом хранении в холодильнике начинают терять полезные свойства, поэтому их стоит оставлять при комнатной температуре или покупать в небольшом количестве.

Ранее врач рассказал о пользе огурцов для здоровья.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 27 июля. Новая мера поддержки для женщин с детьми, схема с «заблокированной» картой и миф о дубе Петра I
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!