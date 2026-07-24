Врач предупредила об опасности маникюра с покрытием для детей

Маникюр с покрытием гель-лаком может навредить здоровью несовершеннолетнего, поскольку защитные барьеры его кожи и ногтей еще не успели до конца сформироваться. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредила врач-дерматовенеролог, косметолог клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Людмила Зепалова.

По словам специалиста, гель-лак может вызвать у ребенка сильную аллергию, химические ожоги, а также гормональные нарушения.

Врач объяснила, что акриловые покрытия и гели формируют на ногтях плотный искусственный слой, который препятствует естественному воздухообмену пластины. В итоге это может привести к появлению грибка или истончению самого ногтя.

«В состав гель-лаков входят вещества из группы акрилатов, которые являются сильнейшими аллергенами для детской кожи. Их воздействие способно привести к пожизненной аллергии на медицинские материалы (такие как пломбы или протезы) и онихолизису — отслоению ногтя от ложа», — подчеркнула эксперт.

До этого опрос kp.ru показал, что 58% россиян придерживаются мнения, что детям следует разрешать делать маникюр только с 16-18 лет. При этом 21% респондентов считают, что можно не ждать исполнения 18 лет. Они допускают маникюр с 14-15 лет.

Ранее россиянам рассказали, когда пора менять пилку для ногтей.