Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Врач предупредила об опасности маникюра с покрытием для детей

Врач Зепалова: гель-лак может вызвать у ребенка химический ожог
Alina Kay/Shutterstock/FOTODOM

Маникюр с покрытием гель-лаком может навредить здоровью несовершеннолетнего, поскольку защитные барьеры его кожи и ногтей еще не успели до конца сформироваться. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредила врач-дерматовенеролог, косметолог клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Людмила Зепалова.

По словам специалиста, гель-лак может вызвать у ребенка сильную аллергию, химические ожоги, а также гормональные нарушения.

Врач объяснила, что акриловые покрытия и гели формируют на ногтях плотный искусственный слой, который препятствует естественному воздухообмену пластины. В итоге это может привести к появлению грибка или истончению самого ногтя.

«В состав гель-лаков входят вещества из группы акрилатов, которые являются сильнейшими аллергенами для детской кожи. Их воздействие способно привести к пожизненной аллергии на медицинские материалы (такие как пломбы или протезы) и онихолизису — отслоению ногтя от ложа», — подчеркнула эксперт.

До этого опрос kp.ru показал, что 58% россиян придерживаются мнения, что детям следует разрешать делать маникюр только с 16-18 лет. При этом 21% респондентов считают, что можно не ждать исполнения 18 лет. Они допускают маникюр с 14-15 лет.

Ранее россиянам рассказали, когда пора менять пилку для ногтей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!