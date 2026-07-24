Россиян предупредили о новой тактике мошенников

ОСН: мошенники стали целиться не на владельцев сбережений, а на их близких

Мошенники начали следовать новой тактике обмана россиян, нацеливаясь не на владельцев сбережений, а на их близких людей, в первую очередь – пожилых родственников и подростков. Об этом специалисты рассказали Общественной Службе Новостей.

Преступники звонят жертве с подменных номеров и представляются правоохранителями, заявляя о якобы задержании родственника из-за подозрений в финансировании терроризма. Аферисты стремятся вызвать у человека панику, оказывая психологическое давление. Для убедительности зачастую они создают шум на заднем фоне, чтобы создать видимость звонка из полицейского отделения.

Убедив жертву в опасности, мошенники заставляют её выполнить определённые действия для решения проблемы, в том числе впустить в квартиру посторонних – лже-сотрудников госорганов, открыть дверь курьеру, показать, где хранятся деньги и так далее.

Отмечается, что ущерб от подобных схем достигает полумиллиона рублей.

Россиян призывают не верить незнакомым телефонным собеседникам, а также помнить, что сотрудники госорганов никогда не станут просить деньги и ценности. При получении подобных звонков важно прерывать разговор, а затем перезванивать родственнику, о котором идёт речь, и уточнять информацию.

Ранее сообщалось, что мошенники начали угрожать россиянам «аннулированием трудового стажа».