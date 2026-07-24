Япония не будет экспортировать лапшу, которая готовится в холодной воде

Nissin не будет экспортировать готовящуюся в холодной воде лапшу

Японская компания Nissin не планирует продажи за рубеж своего нового продукта – лапши, которую можно приготовить в холодной воде. Об этом сообщает РИА Новости.

Новый продукт компании появился на японских прилавках на этой неделе. Для его приготовления не нужен кипяток, лапшу можно залить холодной водой на пять минут, после чего она будет готова. Утверждается, что на разработку технологии компания потратила пять лет. Продукт был разработан к 55-летию начала продаж первой в мире лапши быстрого приготовления.

В Nissin рассказали, что на сегодняшний день у них нет планов по экспорту или продаже за пределами Японии охлажденной лапши быстрого приготовления.

«Приносим свои извинения за то, что не смогли соответствовать вашим ожиданиям», – заявили агентству в компании.

В апреле сообщалось, что южнокорейский производитель лапши быстрого приготовления Nongshim в июне откроет дочернюю компанию в России.

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