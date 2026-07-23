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Общество

В «Иннопрактике» назвали санкции драйвером технологического развития России

Замглавы «Иннопрактики» Попова: российские разработки востребованы за рубежом
Кадр из видео/Дайте сказать!/VK

Санкции стимулировали инновационное и технологичесткое развитие России, сегодня страна активно развивает новые направления и ниши. Об этом заявила замглавы компании «Иннопрактика» Наталья Попова в новом выпуске шоу «Дайте сказать».

В ходе беседы обсуждались перспективы применения искусственного интеллекта в медицине и бизнесе, вопросы защиты информации, развитие отечественных цифровых платформ и мессенджеров, а также технологический суверенитет.

Попова подробно рассказала о планах по наращиванию спутниковой группировки России и о передовых отечественных разработках в различных отраслях.

В частности, говоря о новых отечественных медицинских технологиях, она выделила разработку российской компании, которая, по ее словам, уже продемонстрировала доказанную эффективность.

Как сообщила Попова, технология основана на воздействии электромагнитного излучения определенных частот на тело. Оно влияет на митохондрии и удлиняет теломеры, что способствует продлению молодости и повышению уровня энергии организма. Также Попова назвала разработку перспективной для терапии онкологических заболеваний.

По мнению Поповой, санкционное давление стало стимулом для развития в России новых технологических направлений.

«Санкции помогли нам создать новые направления и новые ниши. Cегодня мы конкурентоспособны в новых отраслях, а наши технологии востребованы во многих странах», — резюмировала она.

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