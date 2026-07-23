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Нутрициолог объяснила, нужно ли исключать глютен из рациона

Нутрициолог Вавилова: отказываться от глютена нужно при аллергии на пшеницу
Shutterstock

Полностью исключать продукты с глютеном из рациона без медицинских показаний не стоит, несмотря на распространенное мнение о его вреде. Об этом «Леди Mail» рассказала нутрициолог Алена Вавилова.

«Что нам обещают при исключении глютена — что уйдет отечность, высыпания, вес начнет уходить быстрее, энергии будет больше и ЖКТ будет работать лучше, только нужно исключить полностью и держать такое «чистое» питание, что сложно — ведь глютен содержится в муке, а это не только все хлебобулочные изделия и макароны, но и соусы, полуфабрикаты, фактически вся еда в кафе и ресторанах, где мука используется как загуститель, а еще это исключение круп, которые обрабатываются на тех же заводах что и пшеница», — объяснила эксперт.

По ее словам, перечисленные изменения действительно могут возникнуть, но не у всех людей. Такие эффекты связаны не с самим отказом от глютена, а с иммунологической пищевой непереносимостью, при которой иммунная система реагирует на определенные продукты хроническим вялотекущим воспалением. Оно может проявляться в виде отечности, снижения уровня энергии, ухудшения состояния кожи, высыпаний и целлюлита. Также усугубляется течение аутоиммунных заболеваний.

Специалист добавила, что пища, вызывающая такую реакцию, индивидуальна. У одних людей триггером может быть глютен, а у остальных — какие-либо другие продукты. Определить, есть ли необходимость исключать глютен из рациона, можно с помощью специализированного тестирования на пищевую непереносимость.

Однако, по словам нутрициолога, полностью отказаться от употребления глютена следует только пациентам с целиакией или аллергией на пшеницу. У людей с такими проблемами даже небольшое количество этих белков провоцирует повреждение слизистой кишечника.

До этого в Роскачестве предупреждали, что безглютеновая диета может привести к дефициту витаминов группы В, железа, цинка и пищевых волокон.

Ранее диетолог рассказал, кому не стоит есть макароны.

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