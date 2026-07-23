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Общество

ВТБ поможет бизнесу снизить затраты на расчеты с Китаем

Клиенты ВТБ смогут рассчитываться с китайскими партнерами по сниженной комиссии
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

ВТБ запустил для новых клиентов среднего и малого бизнеса опцию «Китайский форсаж» для работы с КНР, сообщает пресс-служба банка.

Теперь предпринимателям стали доступны расчеты с партнерами из Китая с комиссией от 0,2% и специальный курс на покупку юаня.

Условия будут действовать до 30 декабря, а подключить опцию можно до 15 октября.

Как отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития, старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова, Китай остается крупнейшим внешнеторговым партнером России.

«По итогам июня портфель контрактов клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ с китайскими компаниями вырос на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Клиентам также доступны дополнительные уникальные для российского рынка сервисы, помогающие в поиске надежного партнера и упрощающие выход на китайский рынок, в частности, бесплатная База поставщиков КНР», — сказала она.

Копытова добавила, что банк также развивает сервисы для сопровождения внешнеэкономической деятельности, среди которых открытие счетов зарубежным контрагентам в ВТБ Шанхай, сквозной валютный контроль, проверка контрагента и другие.

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