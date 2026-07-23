Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Кардиолог оценил рекомендацию пить по пять чашек кофе в день

Кардиолог Конев назвал опасным совет по употреблению пяти чашек кофе в день
Lunnica/Shutterstock/FOTODOM

Общие рекомендации по употреблению кофе опасны, так как все переносят его по-разному и должны следовать индивидуальным особенностям. Однако для большинства людей рекомендация пить по пять чашек кофе в день опасна, заявил НСН доктор медицинских наук, врач-кардиолог, геронтолог Юрий Конев.

Комментируя исследование американских ученых, в котором они назвали неопасным для сердца потребление пяти чашек кофе в день, врач отметил, что часто подобные исследования делаются ради сенсационных заголовков, а впоследствии – опровергаются. Кроме того, поводом для таких исследований могли стать запросы кофейных компаний, считает специалист.

«До 50% медицинских исследований проводятся по заказам компаний сегодня. Я эту новость не подтверждаю, — подчеркнул кардиолог. — Давно известно, что некоторые ингредиенты кофе полезны. Но кофе переносится индивидуально. Некоторым можно пить пять чашек, но значительной части лиц, страдающей чем-то, это будет слишком много даже просто по кофеину».

Подобные общие рекомендации не учитывают индивидуальные особенности, поэтому кофе лучше не злоупотреблять, подчеркнул Конев. Он также отметил, что советует отказаться от напитков с сахаром, сиропами и прочими добавками, а также регулярно контролировать свое здоровье и сдавать анализы и не следовать общим советам.

Напомним, накануне сообщалось, что американская кардиологическая ассоциация выпустила масштабный обзор данных о влиянии кофе на сердечно-сосудистую систему. Для большинства здоровых взрослых до пяти чашек в день не несут дополнительного риска для сердца, говорится в работе.

В то же время кардиологи выделяют исключения, в частности, беременным рекомендуется ограничиться одной-двумя чашками, а людям с аритмией или нестабильным давлением дозу нужно обсуждать с врачом индивидуально.

Ранее были названы популярные напитки, которые помогут продлить жизнь.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Нужно ли учить ребенка читать в три года? Отвечает педагог-психолог
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!