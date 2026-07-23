Кардиолог оценил рекомендацию пить по пять чашек кофе в день

Общие рекомендации по употреблению кофе опасны, так как все переносят его по-разному и должны следовать индивидуальным особенностям. Однако для большинства людей рекомендация пить по пять чашек кофе в день опасна, заявил НСН доктор медицинских наук, врач-кардиолог, геронтолог Юрий Конев.

Комментируя исследование американских ученых, в котором они назвали неопасным для сердца потребление пяти чашек кофе в день, врач отметил, что часто подобные исследования делаются ради сенсационных заголовков, а впоследствии – опровергаются. Кроме того, поводом для таких исследований могли стать запросы кофейных компаний, считает специалист.

«До 50% медицинских исследований проводятся по заказам компаний сегодня. Я эту новость не подтверждаю, — подчеркнул кардиолог. — Давно известно, что некоторые ингредиенты кофе полезны. Но кофе переносится индивидуально. Некоторым можно пить пять чашек, но значительной части лиц, страдающей чем-то, это будет слишком много даже просто по кофеину».

Подобные общие рекомендации не учитывают индивидуальные особенности, поэтому кофе лучше не злоупотреблять, подчеркнул Конев. Он также отметил, что советует отказаться от напитков с сахаром, сиропами и прочими добавками, а также регулярно контролировать свое здоровье и сдавать анализы и не следовать общим советам.

Напомним, накануне сообщалось, что американская кардиологическая ассоциация выпустила масштабный обзор данных о влиянии кофе на сердечно-сосудистую систему. Для большинства здоровых взрослых до пяти чашек в день не несут дополнительного риска для сердца, говорится в работе.

В то же время кардиологи выделяют исключения, в частности, беременным рекомендуется ограничиться одной-двумя чашками, а людям с аритмией или нестабильным давлением дозу нужно обсуждать с врачом индивидуально.

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