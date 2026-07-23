Известные российские спортсмены посетили студию «Чемпионата» на VK Fest

Известные российские спортсмены посетили студию «Чемпионата» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) на VK Fest, сообщает пресс-служба медиахолдинга.

В тематическом пространстве гости могли поиграть в различные игры и посетить стилизованную под футбольную раздевалку фотозону с формами команд ЧМ-2026 и официальным мячом мундиаля.

Спортсмены, которые прошли интервью в тематической зоне «Чемпионата», рассказали о своем карьерном пути, вспомнили истории побед и поражений, а также рассказали, как сохранять мотивацию. Кроме того, участники интервью обсудили ЧМ-2026.

«Для нас большая честь в очередной раз выступать амбассадором спортивного направления VK Fest и собрать в открытой студии столько ярких атлетов. Мы видели, с каким азартом гости фестиваля – от детей до взрослых – участвовали в активностях, ждали автографы и спорили о победителе чемпионата мира», — рассказал главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин.