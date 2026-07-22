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Общество

Психолог предупредила об опасности щекотки для ребенка

Психолог Рейнталь: длительная щекотка может вызвать у ребенка боль
Andrii Medvediuk/Shutterstock/FOTODOM

Щекотка, которая вызывает у ребенка продолжительный смех без перерыва, может спровоцировать боль в лицевых мышцах, головокружение и серьезные физиологические последствия. Об этом в разговоре с NEWS.ru предупредила семейный и детский психолог Галина Рейнталь.

Специалист объяснила, что при длительной щекотке в большинстве случаев ребенок не прекращает смеяться не из-за радости, а потому что физически не способен прекратить этот процесс и призвать взрослого остановиться.

«Если смеяться без остановки больше минуты, последствия могут быть совсем не такими веселыми. Напрягаются лицевые мышцы вплоть до боли, появляется риск икоты, головокружения из-за гипервентиляции, а при слабых мышцах тазового дна даже возможно недержание», — предостерегла психолог.

По ее словам, из-за продолжительной щекотки ребенок также может столкнуться с нехваткой воздуха и болью.

Врач-невролог, эксперт телеканала «Доктор» Аминат Киндарова до этого говорила, что щекотка — это способ, которым человеческий мозг обрабатывает обычные легкие прикосновения. По ее словам, повышенная чувствительность иногда встречается при сильных тревожных расстройствах или особенностях развития, а сниженная может быть признаком повреждения нервов или возрастных изменений.

Ранее психолог объяснила, как помочь ребенку побороть страх.

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