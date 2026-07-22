Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Врач предупредила об опасности отдыха в гамаке

Врач Семенова: потеря равновесия в гамаке может привести к перелому или вывиху
Shutterstock

Отдыха в гамаке является одним из главных механизмов получения травм в летний сезон. Особенно часто люди сталкиваются с переломами и вывихами из-за неаккуратного обращения с этим предметом. Об этом в беседе с Life.ru предупредила врач-травматолог-ортопед, врач ЛФК Института физической реабилитации Карина Семенова.

По словам эксперта, чаще всего отдых в гамаке заканчивается травмами в результате того, что человек теряет равновесие, неудачно пытается сесть или встает, а также из-за простой невнимательности. При этом одним из наиболее частых механизмов становится падение на вытянутую руку, которую пострадавший инстинктивно выставляет вперед, чтобы защитить голову. В такой ситуации есть риск получить перелом лучевой кости, вывих, повреждение связок или костей запястья.

Врач также напомнила, что гамак постоянно качается. Поэтому когда человек пытается встать, а его стопа уже касается земли, корпус продолжает движение. В итоге можно вывернуть голеностоп или неудачно повернуть колено, из-за чего происходит растяжение связок голеностопного сустава и повреждение структур коленного сустава, в том числе связочного аппарата и менисков. На наличие этих проблем, требующих медицинской помощи, указывают отеки, гематомы и выраженная боль.

В некоторых случаях при падении на ягодицы может возникнуть перелом копчика, характеризующийся хронической локальной болью в хвостовой зоне, которая может распространяться в крестец или таз. А если же гамак закреплен рядом с металлической конструкцией, деревом или другим твердым объектом, сильное раскачивание может обернуться ударом головой. Кроме того, всегда есть риск удариться о землю. В таких ситуациях на необходимость помощи врача указывают потеря сознания, выраженная головная боль, сонливость и многократная рвота.

Травматолог предостерегла и от сна в гамаке, поскольку в это время человек может непроизвольно поменять положение тела. Если вещь неглубокая, закреплена слишком высоко или чрезмерно раскачивается, отдыхающий может выпасть.

«Сам по себе гамак не «портит» позвоночник и не вызывает остеохондроз. Однако длительное пребывание в положении с выраженным провисанием, особенно без достаточной поддержки поясницы и шеи, может стать причиной обострения уже существующей боли. Особенно это касается людей с так называемой хронической «неспецифической болью в спине»», — предупредила она.

Кроме того, продолжительное пребывание в неудобной позе провоцирует перегрузку мышц и появление миофасциального болевого синдрома.

Ранее россиян предупредили о скрытой опасности старых диванов для здоровья.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!