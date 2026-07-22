Врач предупредила об опасности отдыха в гамаке

Отдыха в гамаке является одним из главных механизмов получения травм в летний сезон. Особенно часто люди сталкиваются с переломами и вывихами из-за неаккуратного обращения с этим предметом. Об этом в беседе с Life.ru предупредила врач-травматолог-ортопед, врач ЛФК Института физической реабилитации Карина Семенова.

По словам эксперта, чаще всего отдых в гамаке заканчивается травмами в результате того, что человек теряет равновесие, неудачно пытается сесть или встает, а также из-за простой невнимательности. При этом одним из наиболее частых механизмов становится падение на вытянутую руку, которую пострадавший инстинктивно выставляет вперед, чтобы защитить голову. В такой ситуации есть риск получить перелом лучевой кости, вывих, повреждение связок или костей запястья.

Врач также напомнила, что гамак постоянно качается. Поэтому когда человек пытается встать, а его стопа уже касается земли, корпус продолжает движение. В итоге можно вывернуть голеностоп или неудачно повернуть колено, из-за чего происходит растяжение связок голеностопного сустава и повреждение структур коленного сустава, в том числе связочного аппарата и менисков. На наличие этих проблем, требующих медицинской помощи, указывают отеки, гематомы и выраженная боль.

В некоторых случаях при падении на ягодицы может возникнуть перелом копчика, характеризующийся хронической локальной болью в хвостовой зоне, которая может распространяться в крестец или таз. А если же гамак закреплен рядом с металлической конструкцией, деревом или другим твердым объектом, сильное раскачивание может обернуться ударом головой. Кроме того, всегда есть риск удариться о землю. В таких ситуациях на необходимость помощи врача указывают потеря сознания, выраженная головная боль, сонливость и многократная рвота.

Травматолог предостерегла и от сна в гамаке, поскольку в это время человек может непроизвольно поменять положение тела. Если вещь неглубокая, закреплена слишком высоко или чрезмерно раскачивается, отдыхающий может выпасть.

«Сам по себе гамак не «портит» позвоночник и не вызывает остеохондроз. Однако длительное пребывание в положении с выраженным провисанием, особенно без достаточной поддержки поясницы и шеи, может стать причиной обострения уже существующей боли. Особенно это касается людей с так называемой хронической «неспецифической болью в спине»», — предупредила она.

Кроме того, продолжительное пребывание в неудобной позе провоцирует перегрузку мышц и появление миофасциального болевого синдрома.

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