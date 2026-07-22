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Диетолог рассказала, какие продукты помогут улучшить сон

Диетолог Сюракшина: выпечку и сладости не стоит есть на ужин
thebigland/Shutterstock/FOTODOM

Корректировка ежедневного рациона и времени приема определенных продуктов поможет улучшить качество ночного отдыха без применения медикаментов. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук и эксперт Роскачества Елена Сюракшина.

Так, по ее словам, продукты с высоким содержанием легкоусвояемых углеводов, включая выпечку, сладости и богатые фруктозой плоды, нужно употреблять только в первой половине дня, чтобы полученная энергия успевала расходоваться в течение периода активного движения. Вечером потребление сахаров может спровоцировать набор веса и мешать организму войти в состояние покоя.

«А лучше всего на ужин, конечно же, индейка. Она содержит триптофан, который влияет на уровень кортизола, то есть он успокаивает нервную систему. Ну и, соответственно, организм тратит энергию для того, чтобы усвоить этот белок, и он усваивается нормально», — пояснила Сюракшина.

Кроме того, вечером важно включать в рацион продукты, богатые витаминами группы B, чтобы стабилизировать эмоциональный фон и улучшить глубину отдыха. Они содержатся, например, в шпинате и другой зелени.

Врач-сомнолог Максим Новиков до этого говорил, что сон при включенном телевизоре, ночнике или другом источнике света нарушает работу биологических часов и со временем может повысить риск развития ряда серьезных заболеваний.

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