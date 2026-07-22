Россиянам рассказали о ближайшей шестидневной рабочей неделе

Бессараб: шестидневная рабочая неделя будет у россиян с 15 по 20 февраля

В феврале следующего года россиян ожидает шестидневная рабочая неделя. Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она пояснила, что первая длинная рабочая неделя пройдет в преддверии трехдневных праздников в честь Дня защитника Отечества. С 15 по 20 февраля придется работать шесть дней подряд. При этом 20 февраля продолжительность рабочего дня сократится на один час.

Депутат отметила, что до конца 2026 года у россиян будет один праздничный день — 4 ноября. А 31 декабря станет началом длительных новогодних каникул.

21 июля заместитель председателя Госдумы РФ Борис Чернышов напомнил, что при работе в выходные или праздники россиянам полагаются отгулы либо двойная оплата — выбрать тип компенсации сотрудник имеет право по своему усмотрению.

Исследователи до этого выяснили, что более 40% опрошенных россиян работают свыше 40 часов в неделю, причем у 44% из них переработки случаются чаще, чем раз в неделю.

Ранее стало известно, что большинство россиян оказались трудоголиками.