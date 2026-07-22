Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Россиянам рассказали о ближайшей шестидневной рабочей неделе

Бессараб: шестидневная рабочая неделя будет у россиян с 15 по 20 февраля
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В феврале следующего года россиян ожидает шестидневная рабочая неделя. Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она пояснила, что первая длинная рабочая неделя пройдет в преддверии трехдневных праздников в честь Дня защитника Отечества. С 15 по 20 февраля придется работать шесть дней подряд. При этом 20 февраля продолжительность рабочего дня сократится на один час.

Депутат отметила, что до конца 2026 года у россиян будет один праздничный день — 4 ноября. А 31 декабря станет началом длительных новогодних каникул.

21 июля заместитель председателя Госдумы РФ Борис Чернышов напомнил, что при работе в выходные или праздники россиянам полагаются отгулы либо двойная оплата — выбрать тип компенсации сотрудник имеет право по своему усмотрению.

Исследователи до этого выяснили, что более 40% опрошенных россиян работают свыше 40 часов в неделю, причем у 44% из них переработки случаются чаще, чем раз в неделю.

Ранее стало известно, что большинство россиян оказались трудоголиками.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В России три очага чумы «живы» до сих пор. Как уберечься туристу без прививок
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!