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Общество

Мужчина отделался условным сроком за расправу над амурским тигром в Приморье

В Приморье охотник случайно пристрелил тигра и предстал перед судом
РИА «Новости»

В Приморье суд оставил в силе приговор жителю Пожарского района, которого признали виновным в незаконной добыче амурского тигра. Об этом пишет издание «Золотой мост».

По данным следствия, мужчина отправился в лес после завершения сезона охоты и ночью выстрелил по светящимся глазам, приняв хищника за другого зверя. Утром мужчина вернулся на место, разделал тушу, расфасовал части по пакетам и выбросил их, пытаясь скрыть следы.

В суде он заявлял, что не планировал стрелять в краснокнижное животное, однако эта версия не убедила ни первую инстанцию, ни краевой суд. Охотник получил 1,5 года условно, а также лишился ружья и автомобиля. Кроме того, с него взыскали более 2,7 млн рублей за ущерб природе.

Осужденный просил смягчить приговор, отмечая, что является многодетным отцом, но не смог обжаловать решение суда.

Ранее в Удмуртии пенсионер выстрелил в мужчину, приняв его за бобра.

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