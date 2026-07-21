Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Стало известно, сколько россиян дают деньги в долг друзьям

KP.RU: 24% россиян всегда готовы дать друзьям деньги в долг
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Больше половины россиян могут дать деньги в долг друзьям. Однако часть из них готовы сделать это только в крайних случаях. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 42% респондентов дают деньги в долг лишь в редких случаях, если другу действительно срочно нужна финансовая помощь. При этом в повседневной жизни эти россияне стараются не занимать даже близким людям.

Еще 24% участников опроса признались, что не могут отказать друзьям и всегда соглашаются дать им в долг. Некоторые респонденты добавили, что иногда даже осознанно занимают приятелям, которые могут не вернуть им деньги. Однако в таком случае опрошенные нередко стараются занять лишь ту сумму, которую готовы потерять.

Другие 30% респондентов поделились, что никогда не дают кому-либо средства в долг. По словам этих россиян, им не нравится напоминать о долге, тем самым ставя людей в неловкое положение, но и отдавать свои деньги просто так не будут. Участники исследования считают, что этот подход делает их жизнь проще и более комфортной.

Оставшиеся 4% россиян проголосовали за вариант «другое».

Ранее юрист рассказал, как правильно давать деньги в долг друзьям.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему страны застревают на полпути к богатству? Кого погубила ловушка среднего дохода
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!