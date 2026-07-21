Психолог объяснила, почему сотрудники испытывают эйфорию после увольнения

Психолог Пензина: эйфория при увольнении может быть связана с нарушением границ

Сотрудники могут испытывать эйфорию и облегчение после увольнения, если на работе они сталкивались с неблагоприятным социально-психологическим климатом, нарушением личных границ начальством, несоблюдением режима труда и отдыха, недовольством заработной платой и другими проблемами. Об этом RuNews24.ru рассказала к.э.н., психолог, доцент кафедры психологии Университета «Синергия» Нелла Пензина.

Она отметила, что иногда в жизни людей возникают обстоятельства (например, кредитная нагрузка), когда они долго не могут принять решение о смене работодателя. По ее словам, откладывание решения об увольнении может быть связано и с инфантильной позицией, нежеланием брать ответственность, ожиданием, что «решение кто-то должен принять за меня».

Эксперт подчеркнула, что в случае, если работника что-то не устраивает, важно поговорить с начальством и постараться исправить ситуацию или искать другое место работы.

«Все ситуации разные, их объединяет то, что человек или «плывет по течению», или берет ответственность и решает возникающие сложности. Если работа устраивает и приносит удовольствие, вряд ли после сокращения или внепланового увольнения работник почувствует странное облегчение, граничащее с эйфорией», — заключила Пензина.

Адвокат Игорь Баранов до этого говорил, что в некоторых случаях после увольнения работодатель должен продолжать начислять сотруднику выплаты. Он подчеркнул, что речь идет не обязательно о зарплате – она выплачивается только за период, в течение которого сотрудник выполнял рабочие обязанности.

Ранее россиянам рассказали об идеальном времени для увольнения.