«Речь не только о слухе»: россиян предупредили об опасности наушников-затычек

Природа не создавала слуховой проход для внутриканальных наушников («затычек»). Чем дальше источник звука — тем лучше. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Людмила Елизарова.

При этом, по ее словам, проблема не ограничивается только угрозой для слуха.

«Начинаются инфекции, грибковые отиты, можно травмировать фурункул. Слуховой проход имеет сложное строение и предназначен для самоочищения. Функция слухового прохода — выведение серы, сальные железы работают, а мы туда лезем со своими предметами», — отметила специалист.

Она посоветовала отдавать предпочтение полноразмерным наушникам, которые не проникают в слуховой проход, а также снижать громкость и делать перерывы в прослушивании.

Согласно недавнему исследованию, почти половина опрошенных россиян не пользуются наушниками.

23% респондентов используют наушники на протяжении нескольких часов в сутки. Другие 8% признались, что носят устройства целый день. При этом одни объяснили, что наушники необходимы им для рабочих звонков, а другие рассказали, что пользуются ими в общественном транспорте и дома, чтобы не мешать прослушиванием музыки или просмотром фильмов и сериалов окружающим.

Ранее россиян предупредили об опасности использования мокрых наушников.