Диетолог предупредила, чем опасно потребление продуктов с фруктозой

Форма потребления фруктозы влияет на риск развития неалкогольной жировой болезни печени и висцерального ожирения. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

«Глюкоза — ключевой элемент метаболизма, а фруктоза почти на 100% попадает прямиком в печень, которая превращает ее в жир. Отсюда риски: неалкогольная жировая болезнь печени, висцеральное ожирение, ухудшение чувствительности к инсулину. Кроме того, фруктоза подавляет гормон голода грелин и даже может, наоборот, разгонять аппетит. Так что добавленная фруктоза — это не полезно», — пояснила эксперт.

Наиболее опасными являются продукты с добавленной фруктозой, например, сиропы, покупные сладости, соусы и готовые йогурты. Диетолог предупредила, что привычный заменитель сахара может стать триггером серьезных патологий внутренних органов. Однако фрукты и ягоды не приведут к таким последствиям, поскольку сочетание сахаров с клетчаткой, витаминами и полифенолами обеспечивает медленное всасывание и предотвращает перегрузку печени.

Исследование ученых до этого показало, что фруктоза и глюкоза содержат одинаковое количество калорий, но мозг обрабатывает их совершенно по-разному. Глюкоза мощно подавляет активность нейронов голода, тогда как фруктоза оказывает значительно более слабый эффект — и именно это может объяснять, почему продукты с высоким содержанием фруктозы особенно сложно перестать есть.

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