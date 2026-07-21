Российские ветеринары спасли собаку, съевшую подгузник

В Саратове ветеринары спасли домашнюю собаку, которая съела подгузник. Об этом сообщает «Саратов 24».

Инцидент произошел с восьмилетним джек-рассел-терьером по кличке Тор. Питомец отказывался от еды и воды. Кроме того, его рвало, а прикосновения к животу вызывали сильную боль. Все это вызвало у хозяев беспокойство и животное отвезли в ветеринарную клинику.

Оказалось, что в желудке собаки находится инородный предмет — фрагмент подгузника, который пес съел. Врачи успешно прооперировали животное. Сейчас Тор проходит восстановление после вмешательства.

До этого в Петербурге собака съела закладку с наркотиками во время прогулки. Хозяйка немедленно доставила животное в ветклинику, заметив недомогание. Псу провели промывание через капельницу.

Ранее ветеринар объяснил желание собаки есть несъедобные предметы.