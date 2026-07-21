Россиянкам дали советы, которые помогут избежать проблем с глазами из-за косметики

Профессор Шилова: косметику для глаз не стоит наносить на внутренний край века

Приобретение косметики только у официальных продавцов и проверка срока годности, целостности упаковки и маркировки помогут избежать проблем с глазами из-за некачественной продукции. Об этом «Москве 24» рассказала профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.

Она также призвала не использовать средства, у которых изменился запах, цвет или консистенция. По ее словам, косметическую продукцию нельзя наносить на внутренний край века, а также использовать при воспалении глаз или повреждении кожи вокруг них.

Если косметика попала на слизистую, врач посоветовала промыть глаз большим количеством чистой воды или физиологического раствора. При этом не стоит тереть глаза, а также самостоятельно использовать обезболивающие, гормональные или антибактериальные капли.

«Если после использования косметического средства возникла боль, светобоязнь, ухудшилось зрение, стало трудно открывать глаза, началось сильное слезотечение, появился нарастающий отек, выделения либо интенсивное покраснение, не стоит продолжать лечиться самостоятельно. При любом из данных симптомов нужно немедленно обратиться к офтальмологу», — заключила Шилова.

Австралийский офтальмолог Жаклин Белтц до этого говорила, что использование водостойкой косметики может привести к синдрому сухого глаза — состоянию, которое сопровождается жжением, покалыванием, покраснением и снижением остроты зрения.

Ранее врач предупредила, чем может обернуться использование некачественной косметики для глаз.