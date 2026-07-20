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Общество

Жители 85 регионов России стали регулярно заниматься благотворительностью

Россияне оформили более 40 тыс. благотворительных платежей через «СберВместе»
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Россияне за первые шесть месяцев 2026 года оформили 40,7 тыс. регулярных благотворительных платежей на общую сумму 17,8 млн рублей на платформе «СберВместе». Об этом сообщили в компании после анализа, проведенного ко Дню благотворительной подписки (Дню рекуррента).

По данным Сбера, к инициативе присоединились жители 85 регионов России. Средний размер одного регулярного пожертвования составил 437 рублей.

Согласно исследованию, 73% оформивших регулярные пожертвования составляют женщины. При этом средний размер платежа у мужчин выше — 590 рублей против 359 рублей у женщин.

Как отметили в компании, регулярная благотворительность объединяет представителей разных поколений. Самому старшему участнику рекуррентных пожертвований через «СберВместе» — 101 год.

Наибольший объем пожертвований обеспечивают пользователи в возрасте от 45 до 57 лет — 40% общей суммы. Еще 34% поступлений приходится на россиян в возрасте 35–44 лет.

Лидером по объему регулярных благотворительных платежей стала Москва, на которую приходится около трети общей суммы. Далее следуют Петербург и Подмосковье.

В число городов-миллионников с наиболее высоким объемом регулярных пожертвований также вошли Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Самара, Уфа, Воронеж, Омск и Челябинск.

В компании отметили, что механизм регулярных платежей позволяет пользователю один раз выбрать направление помощи и сумму, после чего средства автоматически перечисляются в пользу благотворительной организации.

Уточняется, что помимо подписки на платформе доступны также адресные благотворительные сборы.

По данным Сбера, сегодня платформа сотрудничает более чем с 200 благотворительными фондами по всей России, каждая прошла предварительную проверку.

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