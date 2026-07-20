Жители 85 регионов России стали регулярно заниматься благотворительностью

Россияне за первые шесть месяцев 2026 года оформили 40,7 тыс. регулярных благотворительных платежей на общую сумму 17,8 млн рублей на платформе «СберВместе». Об этом сообщили в компании после анализа, проведенного ко Дню благотворительной подписки (Дню рекуррента).
По данным Сбера, к инициативе присоединились жители 85 регионов России. Средний размер одного регулярного пожертвования составил 437 рублей.
Согласно исследованию, 73% оформивших регулярные пожертвования составляют женщины. При этом средний размер платежа у мужчин выше — 590 рублей против 359 рублей у женщин.
Как отметили в компании, регулярная благотворительность объединяет представителей разных поколений. Самому старшему участнику рекуррентных пожертвований через «СберВместе» — 101 год.
Наибольший объем пожертвований обеспечивают пользователи в возрасте от 45 до 57 лет — 40% общей суммы. Еще 34% поступлений приходится на россиян в возрасте 35–44 лет.
Лидером по объему регулярных благотворительных платежей стала Москва, на которую приходится около трети общей суммы. Далее следуют Петербург и Подмосковье.
В число городов-миллионников с наиболее высоким объемом регулярных пожертвований также вошли Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Самара, Уфа, Воронеж, Омск и Челябинск.
В компании отметили, что механизм регулярных платежей позволяет пользователю один раз выбрать направление помощи и сумму, после чего средства автоматически перечисляются в пользу благотворительной организации.
Уточняется, что помимо подписки на платформе доступны также адресные благотворительные сборы.
По данным Сбера, сегодня платформа сотрудничает более чем с 200 благотворительными фондами по всей России, каждая прошла предварительную проверку.