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Общество

Стало известно, как долго россияне используют наушники

KP.RU: 8% россиян пользуются наушниками на протяжении всего дня
Look Studio/Shutterstock/FOTODOM

Почти половина опрошенных россиян признались, что не пользуются наушниками. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Исследование показало, что 23% респондентов используют наушники на протяжении нескольких часов в сутки. Другие 8% признались, что носят устройства целый день. При этом одни из россиян объяснили, что наушники необходимы им для рабочих звонков, а другие рассказали, что пользуются ими в общественном транспорте и дома, чтобы не мешать прослушиванием музыки или просмотром фильмов и сериалов окружающим. Помимо этого, опрошенные раскрыли, что им нравится гулять и заниматься домашними делами в наушниках.

Еще 18% респондентов отметили, что привыкли пользоваться наушниками регулярно. Однако стараются соблюдать рекомендованные врачами лимиты, используя технику до 40 минут в сутки. По словам этих россиян, чаще всего устройства оказываются нужны им в общественном транспорте.

Однако 49% участников опроса признались, что вовсе не используют наушниками. Они привыкли включать все вслух, в том числе находясь на улице и на работе. При этом в общественных местах и транспорте многие из этих респондентов отдают предпочтение чтению и онлайн-играм.

Оставшиеся 2% опрошенных проголосовали за вариант «другое».

Ранее россиян предупредили об опасности использования мокрых наушников.

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