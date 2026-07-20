Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Врач назвала способы помочь нервной системе при цифровой перегрузке

Врач Коновалова: при цифровой перегрузке стоит сделать массаж кистей рук
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Снизить напряжение нервной системы при цифровом перегрузе, возникающем из-за потока большого количества чатов, цифровой информации и развлекательного контента, помогут ряд простых способов. Об этом kp.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач – реабилитолог Мария Коновалова.

Специалист объяснила, что одним наиболее из быстрых способов вернуть нервную систему из стрессового режима в спокойное состояние является дыхание «квадрат». Для этого нужно совершить вдох через нос на четыре счета, начиная снизу, затем сделать паузу на четыре счета, после мягко выдохнуть через через сложенные «трубочкой» губы и вновь выдержать паузу. Повторять это упражнение рекомендуется около 3-7 минут.

Другим способом снять цифровой перегруз врач назвала мягкий массаж ушных раковин. При этом особое внимание стоит уделить мочке, внешнему краю раковины и зоне у слухового прохода. Эту манипуляцию можно делать на протяжении 1-2 минут, чтобы улучшить локальное кровообращение, снизить уровень нервного напряжения и повысить стрессоустойчивость.

По словам эксперта, при данной проблеме также поможет массаж средней линии лба. Необходимо 8-10 раз медленно провести пальцами от точки между бровями к линии роста волос. Следует мягко надавливать кончиками пальца на кожу.

«Эта зона тесно связана с фронтальной корой мозга, отвечающей за внимание, эмоциональную регуляцию и переход в спокойное состояние. Упражнение быстро снимает поверхностное напряжение и помогает мозгу «сбросить» накопленную умственную (когнитивную) нагрузку», — объяснила она.

Реабилитолог также посоветовала делать массаж кистей рук и пальцев. Для этого нужно тщательно размять ладони, пальцы и ногтевые пластины, добавив легкое постукивание пальцами друг о друга. Во время этой процедуры также можно использовать пару капель эфирного масла.

Помимо этого, врач порекомендовала прогревать позвоночник. Для этого следует использовать теплый душ, грелку или легкий массаж с теплым маслом. Уже через 5-10 минут удастся снять мышечный спазм, улучшить кровоток и запустить процессы восстановления.

Психолог Юлия Евдокимова до этого говорила, что перенос внимания на физиологический процесс, такой как дыхание, помогает уменьшить тревогу и бороться со стрессом.

Ранее психолог назвала цвета, которые влияют на эмоциональное состояние.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Тестостерон — новый кофе? Зачем полмира колет гормон и чем это кончится для мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!