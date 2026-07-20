Врач назвала способы помочь нервной системе при цифровой перегрузке

Снизить напряжение нервной системы при цифровом перегрузе, возникающем из-за потока большого количества чатов, цифровой информации и развлекательного контента, помогут ряд простых способов. Об этом kp.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач – реабилитолог Мария Коновалова.

Специалист объяснила, что одним наиболее из быстрых способов вернуть нервную систему из стрессового режима в спокойное состояние является дыхание «квадрат». Для этого нужно совершить вдох через нос на четыре счета, начиная снизу, затем сделать паузу на четыре счета, после мягко выдохнуть через через сложенные «трубочкой» губы и вновь выдержать паузу. Повторять это упражнение рекомендуется около 3-7 минут.

Другим способом снять цифровой перегруз врач назвала мягкий массаж ушных раковин. При этом особое внимание стоит уделить мочке, внешнему краю раковины и зоне у слухового прохода. Эту манипуляцию можно делать на протяжении 1-2 минут, чтобы улучшить локальное кровообращение, снизить уровень нервного напряжения и повысить стрессоустойчивость.

По словам эксперта, при данной проблеме также поможет массаж средней линии лба. Необходимо 8-10 раз медленно провести пальцами от точки между бровями к линии роста волос. Следует мягко надавливать кончиками пальца на кожу.

«Эта зона тесно связана с фронтальной корой мозга, отвечающей за внимание, эмоциональную регуляцию и переход в спокойное состояние. Упражнение быстро снимает поверхностное напряжение и помогает мозгу «сбросить» накопленную умственную (когнитивную) нагрузку», — объяснила она.

Реабилитолог также посоветовала делать массаж кистей рук и пальцев. Для этого нужно тщательно размять ладони, пальцы и ногтевые пластины, добавив легкое постукивание пальцами друг о друга. Во время этой процедуры также можно использовать пару капель эфирного масла.

Помимо этого, врач порекомендовала прогревать позвоночник. Для этого следует использовать теплый душ, грелку или легкий массаж с теплым маслом. Уже через 5-10 минут удастся снять мышечный спазм, улучшить кровоток и запустить процессы восстановления.

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