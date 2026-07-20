Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Дачникам рассказали, как быстро потушить огонь на участке

Спасатель Щетинин: возгорание на даче можно потушить зелеными ветками
Константин Чалабов/РИА Новости

Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в интервью «Радио 1» объяснил, как действовать, если на дачном участке возникло возгорание.

«Если пламя только появилось, и оно небольшое, то его можно затушить бутылкой воды, затоптать ногами или сбить зелеными ветками лиственных (не хвойных!) пород. Но если огонь разросся, то сразу же необходимо звонить в 112», — подчеркнул эксперт.

Спасателям необходимо сообщить точное место, оповестить людей рядом и эвакуироваться в безопасное место, добавил он.

До этого Щетинин рассказал, как правильно сжигать мусор на даче.

По его словам, важно заглубиться в почву на 30 см или использовать металлическую бочку. Вокруг, на расстоянии 10 метров, не должно быть сухих растений и деревьев. При этом сама бочка должна находиться не ближе 15 метров от ближайшей постройки. Рядом обязательно нужно иметь ведро с водой и металлический лист, чтобы в случае необходимости накрыть огонь.

Ранее россиянам объяснили, как устранить подтопления на участке после ливней.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Тестостерон — новый кофе? Зачем полмира колет гормон и чем это кончится для мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!