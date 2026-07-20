Дачникам рассказали, как быстро потушить огонь на участке

Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в интервью «Радио 1» объяснил, как действовать, если на дачном участке возникло возгорание.

«Если пламя только появилось, и оно небольшое, то его можно затушить бутылкой воды, затоптать ногами или сбить зелеными ветками лиственных (не хвойных!) пород. Но если огонь разросся, то сразу же необходимо звонить в 112», — подчеркнул эксперт.

Спасателям необходимо сообщить точное место, оповестить людей рядом и эвакуироваться в безопасное место, добавил он.

До этого Щетинин рассказал, как правильно сжигать мусор на даче.

По его словам, важно заглубиться в почву на 30 см или использовать металлическую бочку. Вокруг, на расстоянии 10 метров, не должно быть сухих растений и деревьев. При этом сама бочка должна находиться не ближе 15 метров от ближайшей постройки. Рядом обязательно нужно иметь ведро с водой и металлический лист, чтобы в случае необходимости накрыть огонь.

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