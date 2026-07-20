Россиянам назвали главные признаки плохого ресторана

При выборе ресторана как в путешествии, так и в родном городе важно обращать внимание на количество посетителей, запах в помещении и внешний вид персонала. Об этом aif.ru рассказала эксперт по сервису Анастасия Егорова.

По словам эксперта, в первую очередь на плохое качество ресторана может указывать звонок в заведение. Если администратор не отвечает в течение четырех секунд, это может указывать на недостаточное внимание к гостям.

Специалист подчеркнула, что при выборе между несколькими ресторанами стоит отдавать предпочтение тому, в котором находится большее количество посетителей. Также не менее важно обращать внимание на аромат в зале. Запах жженого масла нередко свидетельствует об использовании продуктов низкого качества.

Другим признаком плохого ресторана является отсутствие чистоты. Пыль, грязные столы и неубранный зал говорит о низком уровне организации работы, возможном наличии санитарных нарушений, задержках при обслуживании и даже ошибках официантов.

Помимо этого, Егорова порекомендовала брать во внимание внешний вид и манеру общения персонала. Опрятная форма, чистая обувь и доброжелательное отношение друг к другу указывают на слаженную работу сотрудников. В то же время споры и конфликты в коллективе могут негативно отразиться на качестве сервиса.

«Следуйте за своим ведущим каналом восприятия. Некоторым важны звуки и запахи. Другие смотрят на чистоту, интерьер, коммуникацию с гостями или на то, как принимают заказ. На самом деле, каждый нюанс может указать на качество всего заведения и даже безопасность», — посоветовала эксперт.

Эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова до этого рассказала «Газете.Ru», что сократить расходы на питание во время путешествия поможет отказ от посещения ресторанов на каждый завтрак, обед и ужин. Вместо этого туристам рекомендуется заранее выбрать несколько заведений с местной кухней, а остальные приемы пищи организовывать самостоятельно.

Ранее россиянам рассказали, как сохранить бюджет в отпуске под контролем.