На Украине военный продал украденные БПЛА и спустил деньги на азартные игры

Начальник подразделения воинской части в Одесской области похитил со склада беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и распродал их. Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

Из заявления следует, что мужчина на работе отвечал за функционирование беспилотных авиационных комплексов и средств противодействия дронам.

«Военнослужащий похитил разведывательные беспилотники и оборудование для противодействия дронам. Часть техники он сдал в ломбард, остальное продал по заниженным ценам», — говорится в публикации.

По данным ведомства, часть вырученных денег мужчина потратил на автомобиль Lexus. Остальных средств он лишился во время азартных игр.

В тексте подчеркивается, что в отношении военного возбудили уголовное дело по статьям о присвоении и растрате чужого имущества, а также похищении военного имущества путем злоупотребления служебным положением. Фигуранта отстранили от должности, ему грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

11 июля неизвестные украли памятник танку Т-70 в селе Оскол в Харьковской области. Как рассказал начальник сельской военной администрации Геннадий Загоруйко, технику похитили ночью во время комендантского часа. На этом фоне было возбуждено уголовное дело, злоумышленникам грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее на Украине уличенный в коррупции полковник сбежал в «отпуск» с украденным «общаком».