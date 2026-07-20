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Суд в Москве приговорил родственницу Екатерины Шульман

Золовку Екатерины Шульман приговорили к пяти годам колонии по делу о растрате
Кадр из видео/Москва за Коалицию/YouTube

Мещанский районный суд Москвы вынес приговор Ларисе Шульман — золовке (сестре мужа) Екатерины Шульман (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщили ТАСС представители потерпевшей стороны.

Как рассказали адвокаты бюро «Аргументъ» Артем Доронин и Игорь Короткий, Шульман предъявлялись обвинения по делу о растрате, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размере.

Потерпевшей стороной по уголовному делу признано ТСЖ «Рождественский бульвар, д. 10/7». По версии следствия, Лариса Шульман растратила около 3,7 млн рублей со счетов товарищества, направив эти средства на ремонт объектов недвижимости, принадлежащих ее брату Михаилу Шульману. Гражданский иск потерпевшей стороны к осужденной выделен в отдельное производство.

Следствие считает, что в 2023 году, возглавляя ТСЖ «Рождественский бульвар, д. 10/7», Лариса Шульман оплачивала за счет средств товарищества ремонт зданий, принадлежащих ее брату, литературоведу Михаилу Шульману — супругу Екатерины Шульман. Эти объекты не находились под управлением ТСЖ.

Адвокат потерпевшей стороны Игорь Короткий сообщил ТАСС, что в ходе судебного процесса обвиняемая признала, что только она имела доступ к системе «банк-клиент» и мобильному банку товарищества. Во время разбирательства были установлены платежи со счета ТСЖ в адрес ИП Крапивской К. Д. на сумму около 928 тыс. рублей и ИП Перервы И. В. примерно на 2,8 млн рублей по договорам, связанным с выполнением работ на объектах, не относящихся к деятельности ТСЖ.

В итоге суд признал Ларису Шульман виновной и назначил ей наказание в виде пяти лет колонии общего режима. Кроме того, суд на три года запретил ей заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций по управлению многоквартирными домами.

Ранее главного редактора «Медузы» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) объявили в розыск.

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